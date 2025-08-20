”När löften bryts och förtroendet är förlorat kan inte relationen fortsätta”.

Det skrev Alexander Isak på sina sociala medier i går.

Nu svarar Newcastle United stjärnanfallaren.

”Inget löfte någonsin har gjorts av en klubbföreträdare att Alex kan lämna”, skriver klubben i ett uttalande.

Foto: Alamy

Svenske Alexander Isak är i öppen konflikt med Newcastle United. Klubben ska ha nekat den 25-åriga anfallarens önskan om att få lämna, och har nobbat ett bud från Liverpool på omkring 1,5 miljarder kronor. Detta har fått Isak att ”strejka” från klubbens träningar.

I går, tisdag, kväll bröt Alexander Isak till slut tystnaden i samband med PFA Awards-galan i Manchester. Anfallaren, som var nominerad till ”årets spelare” i Premier League, dök aldrig upp på galan, men i ett inlägg på sina sociala medier skrev han ett meddelande till Newcastle.

”Jag har varit tyst länge medan andra har pratat. Den tystnaden har gjort det möjligt för folk att lyfta fram sina egna versioner, trots att det inte speglar vad som verkligen sades och överenskoms bakom stängda dörrar. Sanningen är att löften gavs och klubben har känt till min ståndpunkt under lång tid. Att nu agera som om dessa frågor först nu uppstår är vilseledande.”, skrev Isak.

”När löften bryts och förtroendet går förlorat kan relationen inte fortsätta. Det är där jag befinner mig just nu – och därför förändring ligger i allas bästa intresse, inte bara mitt eget”.

Newcastle slår tillbaka

Under natten till onsdag har Newcastle svarat på Isaks kommentarer, och i ett uttalande på klubbens hemsida skrivs följande:

”Vi är besvikna över att ha blivit uppmärksammade på ett inlägg i sociala medier av Alexander Isak ikväll. Vi är tydliga i vårt svar att Alex har ett gällande kontrakt och att inget löfte någonsin har gjorts av en klubbföreträdare att Alex kan lämna Newcastle United denna sommar.”

Isak i en bil utanför Newcastles träningsanläggning. Foto: Alamy.

Newcastle menar att villkoren för en försäljning i sommarens transferfönster inte har uppfyllts. Samtidigt skriver klubben att det inte heller ser ut att bli en affär i sommar.

”Vi vill behålla våra bästa spelare, men vi förstår också att spelare har sina egna önskemål och vi lyssnar på deras åsikter. Som förklarats för Alex och hans representanter, måste vi alltid ta hänsyn till Newcastle Uniteds, lagets och våra supporters bästa intressen i alla beslut, och vi har varit tydliga med att villkoren för en försäljning denna sommar inte har uppfyllts. Vi förutser inte att dessa villkor kommer att uppfyllas.”

Enligt The Sun är Liverpool redo att lägga ett nytt bud på Isak i veckan, motsvarande 1,7 miljarder kronor.

Isak välkomnas tillbaka

Newcastle skriver också att Alexander Isak välkomnas tillbaka till träning ”när han är redo”. Anfallaren har inte tränat med laget under försäsongen och missade ligapremiären mot Aston Villa i helgen.

”Detta är en stolt fotbollsklubb med stolta traditioner och vi strävar efter att behålla vår familjära känsla. Alex är fortfarande en del av vår familj och kommer att bli välkomnad tillbaka när han är redo att återförenas med sina lagkamrater.”