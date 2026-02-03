N´Golo Kantés flytt till Turkiet sprack

Fransmannen var redo att dra på sig Fenerbahçe-tröjan.

Men felaktig information från den säljande klubben satte stopp.

”Vi förstår och delar besvikelsen”, skriver Fenerbahçe på X.

REPORTER: JAKOB BERGELV

Fenerbahçe var på vippen att knyta till sig N´Golo Kanté från saudiska Al-Ittihad. Enligt den turkiska klubben var alla överenskommelser på plats, men affären sprack i sista stund till följd av att Al-Ittihad inte angav korrekt information.

”På grund av att den andra klubben angav felaktig information i det relevanta TMS-systemet kunde dock processerna, oberoende av vår klubb, inte slutföras inom tidsramen för transferregistrering”, skriver klubben på X.

Affären hade även inneburit en flytt för att den marockanska anfallaren Youssef En-Nesyr, från Fenerbahçe till Al-Ittihad. Men i och med Kantés spruckna transfer är även den övergången avblåst.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano skickade båda klubbarna in en vädjan om dispans till FIFA, men fick avslag.

”Vi förstår och delar den besvikelse som denna process har skapat”, skriver Fenerbahçe på X.

N´Golo Kanté värvades till Al-Ittihad från Chelsea 2023 och har i dagsläget spelat 107 matcher för den saudiska klubben. 34-åringen är noterad för 65 landskamper för Frankrike.