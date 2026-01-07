Nogueira het på marknaden: ”Haft bud på ”Vini” hela december”
Vinicius Nogueira, 24, kan nu återvända till Halmstads BK efter utlåning.
Enligt klubbchefen Jesper Westerberg är brassen het på markanden.
– Det är en av de spelare som det varit mest förfrågningar kring den senaste tiden, säger Westerberg till Hallandsposten.
Vinicius Nogueira har varit utlånad till Vålerenga under 2025 då han har stoppats från spel i Halmstad BK på grund av arbetstillstånd. Nu kan 24-åringen återvända till Halmstad BK igen då arbetstillståndet är beviljat.
Men 24-åringen är eftertraktad och klubbchefen Jesper Westerberg bekräftar att saker är i görningen.
– Det är det och har varit länge. Men jag har inget svar riktigt på det i dag vad som kommer hända kring honom, men det kan mycket väl vara så att han inte är en HBK-spelare, säger toppen till Hallandsposten och fortsätter:
– Vi har haft bud på ”Vini” hela december egentligen. Det är en av de spelare som det varit mest förfrågningar kring den senaste tiden.
Kontraktet med Halmstad sträcker sig till 2027.
