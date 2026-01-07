Nogueira het på marknaden: ”Haft bud på ”Vini” hela december”

Vinicius Nogueira, 24, kan nu återvända till Halmstads BK efter utlåning.

Enligt klubbchefen Jesper Westerberg är brassen het på markanden.

– Det är en av de spelare som det varit mest förfrågningar kring den senaste tiden, säger Westerberg till Hallandsposten.

Foto: Bildbyrån

Vinicius Nogueira har varit utlånad till Vålerenga under 2025 då han har stoppats från spel i Halmstad BK på grund av arbetstillstånd. Nu kan 24-åringen återvända till Halmstad BK igen då arbetstillståndet är beviljat.

Men 24-åringen är eftertraktad och klubbchefen Jesper Westerberg bekräftar att saker är i görningen.

– Det är det och har varit länge. Men jag har inget svar riktigt på det i dag vad som kommer hända kring honom, men det kan mycket väl vara så att han inte är en HBK-spelare, säger toppen till Hallandsposten och fortsätter:

– Vi har haft bud på ”Vini” hela december egentligen. Det är en av de spelare som det varit mest förfrågningar kring den senaste tiden.

Kontraktet med Halmstad sträcker sig till 2027.