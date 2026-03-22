Norsk media: AIK lånar ut mittback till Moss

Efter att ha återvänt till AIK från AZ Alkmaars akademi under förra sommaren har Wilmer Olofsson ännu inte spelat någon tävlingsmatch för ”Gnaget”.

Under fjolåret var han utlånad till AFC Eskilstuna. Nu kommer han att lånas ut på nytt, men till Norge.

Enligt rapporter från Moss Avis har Moss FK lånat in mittbacken, som även syns posera med en halsduk på en bild i tidningens publicering.

Moss FK spelar till vardags i den norska andraligan där man slutade på en 14:e-plats i fjol. Wilmer Olofssons kontrakt med AIK sträcker sig fram till slutet av 2028.