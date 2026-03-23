Norske stjärnans svar på Barça-intresse: ”Coolt”

Förra veckan kom uppgifterna om att Barcelona ska ha scoutat norrmannen Andreas Schjelderup under en Benfica-match.

Schjelderup var inte varse om att Barça befunnit sig på plats för att spana på honom – men han medger smicker.

– Jag har inte hört talas om det, men det vore coolt om det är sant, säger Schjelderup till norska TV2.

Yttern anslöt till Benfica 2023 och noteras för sju mål och fyra framspel på 26 matcher den här säsongen.