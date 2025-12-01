Ny utrensning i TFF efter degraderingen – beskedet i dag

Trelleborgs FF åkte ur superettan och meddelade i dagarna att tre spelare lämnar.

Nu kommer beskedet att ytterligare fem namn tvingas bort.

Efter allsvenska uttåget 2018 har det gått tyngre för Trelleborgs FF – och än tyngre blev det efter superettans sista omgång där det stod klart att skånska klubben ramlar ner i division 1.

En rejäl utrensning ser ut att ske. I dagarna kom beskedet att tre spelare tvingas bort – och nu under måndagen kommer nästa smäll från sportchef Salif Camara Jönsson (bilden).

Hela fem nya namn lämnar klubben i form av Andreas Larsen, Eren Alievski, Filip Bohman, Jakob Andersson och Zean Dalügge.