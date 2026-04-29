Nygren aktuell för flytt till Valencia: ”Skvaller jag har hört”

Benjamin Nygren gör succé med Celtic.

Nu kan han dock vara aktuell för en flytt till Valencia.

– Med sin stil skulle han passa in bättre i La Liga, säger förre Aberdeen-vd:n Keith Wyness till Football Insider.

Sedan sommaren 2025 har Benjamin Nygren spelat för Celtic, då han lämnade danska Nordsjälland. I Skottland har den svenske anfallaren gjort succé med sina 20 mål och åtta assist.

Under den senaste tiden har det också ryktats om att 24-åringen är aktuell för en flytt till Premier League.

Lyssnar man till Keith Wyness, som har varit vd i klubbar som Aberdeen, Aston Villa och Everton, menar han att det kan bli en flytt till England – även om han själv tror att Nygren passar bättre i den spanska högstaligan.

– Tottenham Hotspur är ett namn som har dykt upp, men det beror förstås på var de kommer att hamna. Även om de skulle åka ner till Championship kan Nygren fortfarande ligga på Championship-löner och troligen tjäna mer än han gör i Celtic FC. Jag skulle inte utesluta det alternativet heller, säger Wyness till Football Insider och fortsätter:

– Det har pratats om Aston Villa, Bournemouth och Brighton. Men enligt min uppfattning, utifrån de källor jag har pratat med, är Valencia det mest troliga alternativet.

Hur kommer det sig att Keith Wyness tror att en flytt till Valencia kan vara aktuell för Nygren?

– Det är skvallret jag har hört. Premier League kan vara lite för tufft för honom just nu. I Spanien tror jag att han skulle passa bättre, och hans spelstil lämpar sig bättre för La Liga, avslutar han.