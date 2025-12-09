Officiellt: 18-åringen förlänger med Trelleborg

Isolde Kackur anslöt till Trelleborg inför säsongen 2025.

Nu kommer beskedet från klubben att 18-åringen stannar.

Foto: Bildbyrån

Isolde Kackur anslöt inför denna säsongen till Trelleborgs FF från Rosengård. Hon spelade i år 15 matcher i elitettan och har nu valt att förlänga kontraktet i två år.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta i Trelleborgs FF. Jag har trivts väldigt bra i truppen, och samtidigt är det en fotbollsmiljö som hjälper mig att utvecklas. Året har varit lärorikt för mig och jag ser fram emot att fortsätta växa som spelare under 2026 och bidra med mina kvaliteter till laget för att nå framgång, säger Isolde Kackur via klubbens uttalade.

Joakim Felldin som gått från att vara huvudtränare till att bli manager säger följande om att talangen stannar.

– Isolde har tagit stora steg under säsongen, och under hösten ökade även hennes speltid i Elitettan. Som kronan på verket fick hon dessutom göra mål i årets sista match. Hon har ett väldigt bra tillslag och besitter egenskaper som kan förändra matchbilder och det ska bli roligt att följa hennes fortsatta utveckling under de kommande åren, säger Joakim Felldin via uttalandet.

Kackur gjorde ett mål i år och har skrivit det nya kontraktet över två år.

