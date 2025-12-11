Officiellt: Adil Dzuho Kizil är ny sportchef för Linköping FC

Mia Eriksson lämnar Linköping FC efter sex år.

Adil Dzuho Kizil tar över.

– Det var ingen som helst tvekan när jag fick frågan, sägerAdil Dzuho Kizil via klubbens meddelande.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump Instagram

Linköping FC som i år åkte ur damallsvenskan efter att ha slutat på näst sista plats byter nu sportchef. Nuvarande sportchef Mia Eriksson lämnar till årsskiftet när hennes kontrakt går ut. Mia Eriksson har varit hos Linköping sedan 2019 som bland annat pressansvarig, scout och under de senaste två åren sportchef.

– Mia har varit väldigt viktig för LFC de här åren. Det har varit utmanande år för föreningen där hon har lagt ner mer tid än någon någonsin kan begära. Hon har gått in helhjärtat i uppdraget med stor passion för klubben. Hon brinner verkligen för LFC och damfotboll. Även om hon nu lämnar rollen som sportchef hoppas jag att vi även fortsättningsvis hittar ett sätt att ta del av hennes passion, kunskap och erfarenheter, säger Erik Nordqvist, klubbdirektör via klubbens uttalande.

Nu tar Adil Dzuho Kizil på sig rollen som sportchef och fotbollsansvarig. Adil Dzuho Kizil kommer med erfarenhet som bland annat gammal sportchef och målvaktstränare för Dalkurd, chefsscout för Helsingborgs IF, och sportchef för Östersunds FK. Senast kommer han från Hemgårdarna BK som fotbollsansvarig.

Adil Dzuho Kizil ser positivt på det nya steget i karriären.

– Jag vill bidra med den erfarenhet och kunskap jag har samlat på mig under åren. Det händer väldigt mycket bra i LFC just nu och det var ingen som helst tvekan när jag fick frågan om att vara med på resan, säger Adil via klubb meddelande.

Klubbdirektör Erik Nordqvist har bra förhoppningar på Adil Dzuho Kizils framtida jobb med Linköping i elitettan.

– Det känns riktigt bra att få välkomna Adil in i LFC. Vi kommer ha stor nytta av hans erfarenhet från tidigare uppdrag och jag ser att Adil kommer att vara viktig i byggandet av vår långsiktiga strategi som klubb. I rollen som fotbollsansvarig kommer Adil ha en viktig roll i samarbetet med våra breddföreningar. Det är något vi har brustit i under året och ska förbättra 2026 och framåt. Jag ser fram emot att få bygga vidare LFC tillsammans med honom, säger Erik Nordqvist via klubb uttalande.

Adil Dzuho Kizil påbörjar jobbet efter årsskiftet.

Reporter: Juliette Vural