Officiellt: Adrian Svanbäck klar för BK Häcken

BK Häcken värvar från Helsingborgs IF.

Anfallaren Adrian Svanbäck är klar för Göteborgsklubben.

– Det känns väldigt bra och är roligt att få komma hit, säger han via klubbens hemsida.

BK Häcken har gjort klart med ett spännande nyförvärv.

Adrian Svanbäck hämtas in från Helsingborgs IF och den unge anfallaren presenterades på innerplan under dagens match mot Gais.

– Det känns väldigt bra och är roligt att få komma hit. Jag har fått väldigt goda intryck och tycker att BK Häcken är en familjär klubb, säger Adrian Svanbäck, via klubbens hemsida.

21-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över fyra och ett halvt år med Hisingeklubben.