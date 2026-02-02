Officiellt: AIK lånar in Garcia från Brighton

AIK lånar in 23-åriga Olivia Garcia.

23-åringen lånas in från Brighton & Hove Albion.

– Jag känner mig exalterad över att ta nästa steg i min karriär, säger Garcia via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Olivia Garcia lämnade HB Køge efter tre starka säsonger. Under vinterfönstret blev amerikanskan klar för Brighton & Hove Albion men lånas direkt ut till AIK och damallsvenskan.

– Jag känner mig exalterad över att ta nästa steg i min karriär. Damallsvenskan är en stark och konkurrenskraftig liga och jag ser verkligen fram emot att få representera AIK i den svartgula tröjan, säger Olivia Garcia via klubbens uttalande.

Låneavtalet sträcker sig fram till 30 juni 2026. Anfallaren är därmed med AIK fram till sommaruppehållet.

– Det är jättekul att presentera Olivia Garcia som AIK-spelare, även om det i första skedet endast är fram till sommaren. Vi får in en forward som är duktig offensivt men på det även är hårt arbetande och kommer passa väl in i sättet vi vill spela på. Vi har velat spetsa till konkurrensen i den offensiva delen av banan och med denna pusselbit så ger det tränarna ytterligare ett alternativ att överväga när laget ska tas ut, säger sportchef Zinar Spindari.

Garcia vann årets spelare i Køge 2024.