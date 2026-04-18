Officiellt: AIK säkrar upp målvaktstalang

AIK har gjort klart med en ny burväktare.

Detta i form av Norton de Carvalho Otterud – som nu har skrivit på ett A-lagskontrakt.

– Detta är en dröm för mig och någonting jag har strävat efter, säger 17-åringen.

Han började sin resa i AIK:s knattelag och har gått hela vägen upp till klubbens P19-lag. Nu har Norton de Carvalho Otterud tagit ännu ett steg – och belönats med ett A-lagskontrakt.

Målvaktens första proffsavtal med ”Gnaget” sträcker sig fram till 2029.

– Jag är så tacksam över att skriva på mitt första A-lagskontrakt med klubben jag spelat i sedan jag var fem år gammal. Detta är en dröm för mig och någonting jag har strävat efter sedan första gången som jag stod på Norra Stå, säger Otterud i ett uttalande.

AIK:s rekryteringschef, Miika Takkula, talar gott om talangen.

– Norton har tränat med A-laget sedan början av året och har haft en fin utveckling sedan dess. Det här är därför en riktigt bra tidpunkt för oss att satsa långsiktigt genom att skriva ett treårskontrakt med honom.

Den unge burväktaren har, förutom att spela i AIK, även meriter från de svenska ungdomslandslagen.

Från 𝐔 till 𝐀! AIK Fotboll är överens med den 17-årige målvakten Norton de Carvalho Otterud om ett avtal som sträcker sig fram till och med den 16 april 2029. Norton som har spelat i AIK sedan knatteskolan är därmed nästa spelare att ta steget från U till A. pic.twitter.com/xrkTnMQTvd — AIK Fotboll (@AIKfotboll) April 18, 2026



