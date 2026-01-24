FD:s avslöjande bekräftat – AIK säkrar upp Gustafsson

AIK lyfter upp från akademin.

Den 18-årige forwarden Sixten Gustafsson skriver A-lagskontrakt.

Något fotbollDirekt tidigare har kunnat avslöja.

Foto: Bildbyrån

AIK fortsätter att lyfta upp talanger till A-laget. Under lördagen står det klart att anfallaren Sixten Gustafsson, 18, skriver proffskontrakt med ”Gnaget”. Något FotbollDirekt tidigare har kunnat avslöja.

Avtalet sträcker till och med 2030.

– Det är en barndomsdröm som går i uppfyllelse att skriva på för klubben i mitt hjärta. AIK betyder allt för mig och klubben har format mig till den personen jag är i dag. Nu ser jag fram emot att fortsätta utvecklas i herrlaget och kämpa hårt för att ta en plats i startelvan, säger Gustafsson på klubbens hemsida.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula:

– Det är väldigt glädjande att vi skriver ett A-lagsavtal med Sixten som har gått hela vägen genom akademin. Han har visat en mycket bra attityd och hög nivå på träningarna med A-laget under de första veckorna av försäsongen. Han är en lovande, allround anfallare med förmåga att hålla i bollen, skapa målchanser på egen hand och bidra i ett högpressande försvarsspel. Utöver detta är han väldigt angelägen om att spela för AIK och vill arbeta hårt för att utvecklas mot en större roll i laget

Gustafsson blev uttagen till en A-lagsmatch för AIK i fjol. Anfallaren satt på bänken när ”Gnaget” slog Elfsborg med 3–0.