Officiellt: AIK värvar mittfältare från Stabæk

AIK förstärker sin trupp inför säsongen 2026.

Detta då Emilie Libakken Østerås har värvats från norska Stabæk.

– Klubben har varit tydlig med sina höga ambitioner, säger norskan till sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

Under årets säsong av damallsvenskan slutade AIK på en åttondeplats. Nu väljer man att förstärka sitt urval på mittfältet, med en spelare från Norge.

Under tisdagen meddelar nämligen ”Gnaget” att Emilie Libakken Østerås har skrivit på ett avtal på tre år och ansluter från norska Stabæk IF.

– Med Emilie får AIK en duellstark och mångsidig mittfältare som är skicklig både i det defensiva och offensiva spelet. Vi har stora förhoppningar på att hon kommer att vara en viktig spelare för oss, säger sportchef Zinar Spindari i ett uttalande.

Tidigare i sin karriär har 23-årige Libakken Østerås spelat för Kolbotn och Vålerenga. Hon debuterade även i den norska högstaligan som 15-åring.

– Det känns väldigt bra att skriva på för en så stor klubb som AIK. Klubben har varit tydlig med sina höga ambitioner, vilket är något som passar mig bra, säger hon till klubben.