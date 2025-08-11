AIK plockar in Fredrik Nissen, 20.

Därmed är FotbollDirekts avslöjande bekräftat.

– Det känns väldigt bra att äntligen vara här i AIK, säger mittbacken i ett uttalande.

Det var för drygt en vecka sedan som FotbollDirekt kunde avslöja att AC Milans 20-åriga mittback Fredrik Nissen var på gång till AIK. Under måndagskvällen stod det klart att den tidigare BP-talangen ansluter till ”Gnaget” på en permanent transfer.

– Fredrik är en spelare som vi har följt under en längre period, och när möjligheten dök upp att ta tillbaka honom till Stockholm så fanns det ingenting att tveka på från vår sida. Han är en smart mittback som både är duktig med fötterna, samt har ett bra öga för spelet. Han har också en enorm fysisk potential, bland annat med sin längd och kraft, som vi kommer att jobba hårt med för att förädla ytterligare i vår miljö, säger Fredrik Wisur Hansen, Head of scouting and recruitment i AIK, i ett uttalande.

Kontraktet med Stockholmsklubben är skrivet över 2029 och mittbacken ansluter omgående till sin nya klubbadress.

– Det känns väldigt bra att äntligen vara här i AIK, det har varit på gång ett tag och att nu få tillhöra den här anrika klubben känns stort. Som Stockholmskille har jag sedan tidigare bra koll på klubben och nu ser jag fram emot att ta på mig den svartgula tröjan och ge allt för emblemet på bröstet, säger Nissen.