Officiellt: AIK värvar talang från Haninge

AIK fortsätter att värva.

”Gnaget” har gjort klart med Nikolaj Staykov, 18, från IFK Haninge.

– Grattis AIK, säger ettan-klubbens sportchef Omar Moggi.

Foto: Bildbyrån

Det svenska transferfönstret har stängt, men AIK har inte värvat färdigt. Under lördagen stod det klart att ”Gnaget” snor åt sig ännu en talang, när 18-åriga Nikolaj Staykov ansluter från IFK Haninge i ettan norra.

Enligt Sportbladet har vänsteryttern jagats av både danska FC Midtjylland och IF Elfsborg, men nu faller valet på AIK.

– Kul att ha haft Niko här igen, det var några år sedan han senast var hos oss. En riktigt duktig och ambitiös kille som har alla förutsättningar att gå långt. Grattis AIK och stort lycka till Niko! Extra roligt för oss som förening att få bidra till att ännu en spelare når sina drömmar, säger IFK Haninges sportchef, Omar Moggi, i ett uttalande på Instagram.

Enligt tidigare uppgifter kommer Staykov skriva på ett A-lagskontrakt med AIK, men inleda i klubbens P19-lag.