Officiellt: Ajdin Zeljkovic presenterad av FC Aktobe

Ajdin Zeljkovic fortsätter karriären utomlands.

Den tidigare IFK Värnamo-forwarden har skrivit på för kazakiska FC Aktobe.

Foto: Bildbyrån



Ajdin Zeljkovic, 28, lämnade IFK Värnamo i november efter klubbens nedflyttning till superettan. Nu står det klart att forwarden tar nästa steg i sin karriär utomlands.

Zeljkovic har skrivit på FC Aktobe, en klubb som avslutade förra säsongen på femte plats i den kazakiska ligan. Aktobe har vunnit ligan vid fem tillfällen, senast 2013, och även tre inhemska cuptitlar.



På Instagram hälsade klubben honom välkommen: ”Välkommen hem, Ajdin”.

Under sin tid i Värnamo noterades Zeljkovic för 26 mål och sju assist på 110 matcher. Forwarden har tidigare spelat för klubbar som Örgryte IS och Gais.