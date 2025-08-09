Officiellt: Al-Imam lämnar Sverige – för spel i Duhok

Svensk-irakiern Josef Al-Imam har gjort sitt i Ettan – och BK Olympic.

Detta då han har gjort klart med irakiska Duhok SC.

– Jag vill tacka för min tid i BK Olympic, säger han till Malmö-klubben.

Efter att ha spenderat ett par år i Malmö FF:s akademi lånades Josef Al-Imam ut till de Himmelsblås samarbetesklubb, BK Olympic i Ettan under vintern 2023.

Ett år senare köptes mittbacken loss av Olympic där 21-åringen har hållit till sedan dess.

Totalt har det blivit spel i 18 matcher där Al-Imam har gjort två mål och en assist. Nu står det klart att karriären fortsätter i Irak.

Detta då den tidigare MFF-spelaren skrivit på för Duhok SC, där bland annat Peter Gwargis, André Al-sanati och Pashang Abdullah håller till. Klubben tränades dessutom av Mesut Meral fram till maj, som bland annat verkat inom AIK och BK Olympic.

– Jag vill tacka för min tid i BK Olympic, jag kommer heja från distans och hoppas att klubben kan dominera i serien, säger Josef Al-Imam till klubben och fortsätter:

– Vill även tacka alla spelare och ledare som hjälpt mig och laget. Stort tack.