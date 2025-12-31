Officiellt: Alexander Jeremejeff klar för ny klubb
Det har varit på gång ett tag.
Nu är Alexander Jeremejeff, 32, klar för grekiska PAOK.
Den svenske anfallaren har kritat på fram till sommaren 2027.
Svenske Alexander Jeremejeffs kontrakt med grekiska Panathinaikos löper ut till årsskiftet, och under den senaste månaden har grekisk media rapporterat att 32-åringen är nära en flytt till en seriekonkurrent.
Så blir det också.
På självaste nyårsafton meddelar PAOK, som spelar i den grekiska högstaligan tillsammans med Panathinaikos, att Jeremejeff ansluter på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2027. Klubben bekräftar också att strikern ansluter gratis.
– Jag är är, säger den svenske anfallaren i ett klipp på klubbens sociala medier.
I Sverige har Jeremejeff representerat både Häcken och Malmö FF. Han har utöver det gjort matcher för klubbar som Dynamo Dresden i Tyskland, FC Twente i Nederländerna och grekiska Levadiakos.
