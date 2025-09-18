Prenumerera

220412 Örebros Hussein Ali under fotbollsmatchen i Superettan mellan Örebro och Jönköpings Södra den 12 april 2022 i Örebro.
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Ali klar för polsk klubb

Fredrik de Ron
Hussein Ali har hittat en ny klubb.
Svensken är klar för polska Pogon Szczecin.
– Jag vill vinna matcher med laget, säger han i ett uttalande.

Den tidigare Örebro SK-spelaren Hussein Ali, 23, har varit klubblös sedan kontraktet med nederländska Heerenveen gick ut i somras. Nu har svensken hittat en ny klubb.

Ali har skrivit på för Pogon Szczecin i den polska högstaligan och ansluter på ett kontrakt som sträcker sig till 2028.

– Jag är glad och exalterad över att vara här. Jag vill tacka presidenten, vd:n och resten av styrelsen för att de har gjort detta möjligt, säger han i ett uttalande och fortsätter:
– Jag vill vinna matcher med laget. Jag hoppas att vi vinner titlar. Individuellt vill jag spela så mycket som möjligt och utveckla mig själv.

I den polska klubben blir Ali lagkamrat med bland annat svenske Linus Wahlqvist Egnell.

Pogon Szczecin ligger på niondeplats i den polska högstaligan efter åtta spelade matcher.

