Officiellt: Amadou Haidara lämnar Leipzig för RC Lens

RB Leipzig säljer Amadou Haidara.

Den 27-årige mittfältaren har skrivit på för franska RC Lens, som toppar Ligue 1.



Amadou Haidara lämnar RB Leipzig efter mer än fyra år i klubben. Tyskarna bekräftar på sin officiella hemsida att mittfältaren har sålts till franska RC Lens.

Haidara värvades till Leipzig från systerklubben Red Bull Salzburg sommaren 2019. Under sin tid i klubben stod han för 15 mål och 13 assist på 222 tävlingsmatcher, men han har inte spelat något under den pågående säsongen.

Leipzigs sportchef Marcel Schäfer hyllar maliern för hans insatser både på och utanför planen.



– Doudou var en oerhört viktig spelare för RB Leipzig under många år. Han gav vårt mittfält struktur och visade alltid stor professionalism, säger Schäfer.

Även Haidara själv riktar ett tack till klubben.



– Jag är otroligt tacksam för denna intensiva och framgångsrika tid i Leipzig. Klubben har blivit som en andra familj för mig. Det har varit en underbar resa, men nu är det dags för ett nytt kapitel, säger han.

RC Lens meddelar att Haidara har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029.