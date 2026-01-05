Officiellt: Andersson klar för Hammarby

Cajsa Andersson byter klubb i damallsvenskan.

Målvakten lämnar Linköping för Hammarby.

– Jag ser fram emot att sätta igång, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Cajsa Andersson och Linköping trillade ur damallsvenskan i fjol. Målvakten som har tre SM-guld på sitt cv följer inte med LFC ner i elitettan.

Nu står det klart Andersson skriver på för Hammarby IF. Kontraktet med Bajen sträcker sig över säsongen 2026.

– Det känns superkul att vara klar för Hammarby. Jag ser fram emot att sätta igång med laget och tävla i Sverige och Europa. Det ska också bli kul att gå ut på Kanalplan och möta de grönvita supportrarna som hemmalag för första gången, säger Cajsa Andersson på Hammarbys hemsida.

Hammarby slutade två i damallsvenskan i fjol.



