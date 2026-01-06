Officiellt: Andersson lämnar Randers – står utan klubb

Elias Andersson lämnar Randers FC efter en kort sejour.

Mittfältaren står nu utan klubb.

Foto: Bildbyrån

Elias Andersson anslöt till Randers FC i september, men nu står det klart att parterna går skilda vägar.

Den 29-årige mittfältaren fick begränsad speltid under sin tid i klubben.



– Elias kom in som en tillfällig lösning och har bidragit professionellt under den period han har varit här. Vi har nu bedömt att det är rätt lösning för båda parter att gå skilda vägar, säger sportchefen Søren Pedersen till Bold.dk.

– Han har varit en bra och erfaren spelare att ha i truppen och har bidragit till att skapa en bra miljö. Vi önskar Elias lycka till i karriären, fortsätter han.

Tidigare var Andersson utlånad från Lech Poznan till Viborg FF i januari förra året, där han noterades för sex matcher i Superliga under våren.

Efter utlåningen blev det ingen fortsättning i Viborg, och nu lämnar han alltså även Randers FC.

Andersson står därmed utan klubb och kan söka nästa steg i karriären.