Officiellt: André Calisir lämnar Brommapojkarna

Efter nära tre år i Brommapojkarna tackar André Calisir för sig.

Det meddelar Stockholmsklubben under lördagen.

– Jag kommer verkligen att sakna laget, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som André Calisir, 35, lämnade danska Silkeborg för spel i Brommapojkarna.

Sedan dess har det blivit spel i 38 allsvenska matcher över tre säsonger och under årets säsong har mittbacken hållits borta till följd av en skada.

Snart går Calisirs avtal med klubben ut, men redan nu står det klart att han har gjort sitt i BP. Det meddelar klubben på sin hemsida under lördagen.

”Tack till hela klubben och alla spelare. Jag har haft en fantastisk tid här och är oerhört tacksam för allt jag fått vara med om. Jag har fått lära känna så många härliga människor som gjort varje träning och match till något att se fram emot”, säger Calisir i ett uttalande och fortsätter:

”Jag kommer verkligen att sakna laget och alla er som bidragit till att göra den här tiden så speciell. Tack för allt stöd, all glädje och alla minnen, de kommer jag bära med mig länge. Jag önskar er all framgång”.

Brommapojkarnas avgående sportchef, Philip Berglund:

”André är en väldigt fin person som varit uppskattad i gruppen. Han har bidragit med energi och en bra känsla runt laget, även under tiden han varit skadad. Vi vill tacka honom för tiden här och önskar honom allt gott framöver.”