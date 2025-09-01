Andri Gudjohnsen har gjort klart med ny klubb.

Den förre Peking-anfallaren flyttar till England.

Han har nämligen skrivit på för Blackburn Rovers.

Foto: Bildbyrån

Andri Gudjohnsen lämnade IFK Norrköping permanent för danska Lyngby BK förra sommaren och direkt efter den övergången såldes han till belgiska Gent.

Nu ett år senare så flyttar den isländske anfallaren igen.

Gudjohnsen är nämligen klar för Championship-klubben Blackburn Rovers.

Islänningen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre säsonger och Blackburn uppges betala två miljoner euro, vilket motsvarar 22 miljoner kronor.