Officiellt: Anfallstalang klar för Östers IF

Östers IF presenterar ett nyförvärv.

Anfallaren Pelle Newman, 18, skriver ett tvåårsavtal med Smålandsklubben.

Östers IF gjorde under torsdagen klart med Max Mölder som ny huvudtränare. Senare under torsdagen presenterar klubben en anfallsvärvning.

Det är 18-årige Pelle Newman som skriver ett kontrakt över två år med Öster.

– Att skriva på för Öster som Växjöbo är ju självklart den rena drömmen. Jag tror att alla småkids från Växjö drömmer om att få representera Växjös lag. Min förhoppning är att jag snabbt kommer in i miljön här i Öster och kan visa vad jag går för, säger Newman på klubbens hemsida.

Sportchef Ola Larsson:

– Jag gillade verkligen det jag såg av Pelle i träningsmatchen mot Karlskrona. Det är en spelare som man ser tycker det är kul att spela fotboll och han kör hundra procent i varje situation ute på plan. Han har inte spelat på den här nivån tidigare men jag är säker på att han kommer fortsätta sin utveckling ännu fortare här hos oss, säger Ola Larsson.

Newman kommer att utgå från östers P19-lag och samtidigt slussas in i A-laget. Han kommer senast från spel i Räppe GoIF i division två.





