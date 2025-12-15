Officiellt: Anna Plantin klar för Linköping – ”En viktig nyckel”

Anna Plantin, 25, har lämnat Malmö FF.

Nu är hon klar för Linköpings FC.

– Jag är övertygad om att detta är rätt steg för mig att ta i min karriär och jag ser fram emot att träffa mina nya lagkamrater, säger Anna Plantin via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Anna Plantin har lämnat Malmö FF efter flera år i klubben. Nu är hon klar för spel i Linköping FC. Anfallaren ansluter till LFC inför säsongen 2026 för spel i elitettan.

– Jag känner mig oerhört glad över att ansluta till LFC inför säsongen 2026. LFC är en klubb med höga ambitioner och jag har fått en väldigt bra bild av organisationen i stort. Jag är övertygad om att detta är rätt steg för mig att ta i min karriär och jag ser fram emot att träffa mina nya lagkamrater, säger Anna Plantin.

Plantin har trots sin bristande speltid och relativt unga ålder en del erfarenhet, något som klubben värderar högt i kampen om att gå upp till damallsvenskan nästa år.

– Anna har varit med på en resa med MFF som vi ser kan vara en viktig nyckel för oss under 2026. Hon kommer från en miljö där man pratar dagligen om att vinna och den pressen det kan innebära men också den energin det kan ge. Anna är en spelare som är värvad till LFC för att leda vårt anfall i Elitettan och göra skillnad. Den erfarenheten hon har fått från tiden i MFF men också de egenskaperna på planen hon har gör att vi är extra glada att hon väljer att komma till LFC, säger sportchef Mia Eriksson via uttalandet.

Linköping har tidigare värvat Petronella Winblad från MFF.

Anna Plantin startade en match i damallsvenskan denna säsong och kämpade om speltid i skuggan av bland annat Sara Kanutte Fornes.