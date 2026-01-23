Officiellt: Arsenal lånar ut jättetalangen

Jättetalangen Ethan Nwaneri lämnar Arsenal temporärt.

Talangen lånas ut till den franska storklubben Marseille.

Ethan Nwaneri är en av de mest spännande talangerna i England, men på grund av den hårda konkurrensen i Arsenal så har 18-åringen haft svårt att få speltid den här säsongen.

Lösningen på detta problem har blivit en utlåning.

Londonklubben meddelar nämligen nu att man lånar ut Nwaneri till den franska storklubben Marseille över resten av säsongen.

Den franska klubben placerar sig i skrivande stund på tredjeplats i Ligue 1.