Officiellt: Bajen värvar striker

Hammarby har gjort klart med vinterns femte nyförvärv.

Den 21-åriga anfallaren Mari Nyhagen ansluter från Lilleström.

– Mari tickar i många boxar, säger sportchefen Arnór Smárason.

Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska tvåan Hammarby har redan gjort klart med Svea Rehnberg, Elin Sörum, Cajsa Andersson, Madison Pogarch till säsongen 2026. Nu kommer vinterns nästa och femte (!) nyförvärv.

Under torsdagen meddelar ”Bajen” att den 21-åriga anfallaren Mari Nyhagen ansluter från norska Lilleström SK på ett fyraårsavtal.

– Mari tickar i många boxar i hur vi vill att våra anfallare ska vara. Hon är snabb, bra en mot en och har kvaliteter i länkspelet. Utöver det är hon en hårt arbetande anfallare som gillar att pressa och jobbar hårt för laget. Hon hade sin riktiga genombrottssäsong i fjol och har all potential att bli en viktig spelare for Hammarby. Vi säkra på att hennes utveckling bara kommer fortsätta peka uppåt i vår träningsmiljö, säger sportchefen Arnór Smárason i ett uttalande.

Enligt norska TV2 landar övergångssumman på omkring 455 000 kronor.

Nyhagen:

– Det känns jättekul att få komma till en storklubb som Hammarby och jag längtar efter att få spela roliga matcher inför supportrarna och göra allt för att vinna. Jag skulle beskriva mig som en snabb spelare som både gillar att löpa bakom backlinjen samt ha bollen vid fötterna och spela felvänd.