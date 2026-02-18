Officiellt: Berg Johnsen lämnar Malmö FF för MLS-klubb

Malmö FF bekräftar att Lasse Berg Johnsen lämnar klubben.

Mittfältaren är klar för Sporting Kansas City i MLS.

– Det har varit en ära att representera Malmö FF och bära den himmelsblå tröjan, säger han till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Efter två och ett halvt år i Malmö FF står det nu klart att Lasse Berg Johnsengår vidare i karriären för spel i USA. Affären är slutförd och Berg Johnsen ansluter till Sporting Kansas City inför den kommande säsongen i Major League Soccer.

26-åringen anslöt till Malmö FF sommaren 2023 och blev snabbt en viktig del av laget. På klubbens hemsida uttrycker han tacksamhet över tiden i Skåne.

– Det har varit en ära att representera Malmö FF och bära den himmelsblå tröjan. Jag är stolt över det vi uppnått tillsammans och tar med mig många fina minnen, säger han.

Under sin tid i Malmö noterades han för 63 allsvenska framträdanden, fem mål och tio assist. Facit blev två SM-guld och ett cupguld innan flyttlasset nu går till USA.