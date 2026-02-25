Officiellt: Bergmark Wiberg klar för IFK Göteborg

IFK Göteborg har lagt vantarna på en eftertraktad spelare.

Detta i form av Adam Bergmark Wiberg, 28.

– När Blåvitt kom in i bilden kändes det direkt som det givna spåret för mig, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha slagit igenom i Östers IF och tagit steget upp till allsvenskan 2024 valde Adam Bergmark Wiberg, 28, att lämna Sverige för spel i sydkoreanska Chungnam Asan.

Där tillbringade 28-åringen ett år och spelade 17 matcher innan han lämnade klubben och blev fri på marknaden.

Nu har han hittat en ny arbetsplats och fotbollsklubb. Den ligger i Göteborg och kallas för ”Blåvitt”. Med IFK Göteborg har yttern skrivit på ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2029.

– Det har funnits intresse från flera klubbar i Allsvenskan men när Blåvitt kom in i bilden kändes det direkt som det givna spåret för mig, säger Bergmark Wiberg i ett uttalande och fortsätter:

– Framför allt har det varit tydligt vad klubben ser i mig och vilken roll de vill ha mig i. Det känns väldigt kul att komma tillbaka till svensk fotboll och jag är extremt motiverad inför att bevisa mig i Allsvenskan.

IFK Göteborgs sportchef, Hannes Stiller:

– Adam är en spelare vi ser stor nytta i att få in i vår trupp. Han kommer att konkurrera på samtliga offensiva platser. Det är en bra poängspelare och en bra karaktär som vi haft på vår radar under en lång tid. Nu fanns möjligheten att ta hit honom och vi är väldigt nöjda med att addera honom till en redan stark trupp, där han kommer att ge oss ytterligare alternativ offensivt, säger han i ett uttalande.

