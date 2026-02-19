Officiellt: Bohman klar för ny klubb

Filip Bohman lämnade Trelleborg.

Nu är han klar för en ny klubb.

Anfallaren har kritat på för AFC Malmö.

Foto: Bildbyrån

Filip Bohman anslöt till Trelleborg inför säsongen 2023. Efter att Trelleborg åkte ur superettan väljer han nu att ta ett nytt steg.

Nu är han klar för spel i AFC Malmö.

– Det känns bra att vara på plats och ha gjort första träningen. Det känns som en bra grupp och jag ser fram emot att lära känna alla ännu mer. Det verkar som ett spännande projekt. Klubben är tydlig med att man vill vara med och slåss om en plats i Superettan, och det tilltalade mig, säger han via klubbens uttalande.

Det blev 16 mål och fem assist på 79 matcher i Superettan på tre säsonger