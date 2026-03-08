Officiellt: Boudah återvänder till Västerås

Abdelrahman Boudah Saidi är tillbaka i allsvenskan.

Nykomlingarna Västerås SK lånar in honom.

– Vi är jätteglada över att Abdo är tillbaka i Grönvitt, säger sportchef Billy Magnusson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den före detta Hammarby spelaren Abdelrahman Boudah Saidi lånades ut från Bajen till Västerårs SK under säsongen 2024. Det blev ett succéartat lån och efter det gick han tillbaka till Stockholmsklubben för att göra ny succé.

I somras lämnade han allsvenskan för Albirex Niigata. Där har det gått trögare 26-åringen och nu står det klart att han återvänder på ett lån till VSK. Lånet sträcker sig över hela den allsvenska säsongen (2026). I lånet finns ingen köpoption.

– Vi är jätteglada över att Abdo är tillbaka i Grönvitt. Han har bevisat tidigare att han håller en hög nivå i Allsvenskan och han tillför spets till vår trupp. Samtidigt fyller han ett behov för oss då vi behöver både bredd och kvalitet på de offensiva positionerna, och Abdo är en spelare som kan spela på flera av dem, säger sportchef Billy Magnusson via klubbens uttalande och fortsätter:

– Ett lån är en kortsiktig lösning, men vi hoppas såklart att han ska trivas så pass bra hos oss att det kan bli permanent framöver. Jag vill också poängtera att Abdo har gjort en stor ekonomisk uppoffring för att ro det här i hamn. Det är en värvning som är gynnsam för föreningen ekonomiskt i relation till vilken spelare vi får in. Oavsett vad som händer efter säsongen för Abdo, så är vi övertygade om att han ökar våra chanser att etablera oss i Allsvenskan, vilket är vårt stora mål.

Abdelrahman Boudah om att återvända:

– Jag är väldigt glad över att vara tillbaka i VSK. Under min tid här 2024 trivdes jag väldigt bra och kände att jag verkligen fick fram mina bästa egenskaper tillsammans med både spelare och ledare i laget. Nu ser jag verkligen fram emot att träffa supportrarna igen och få spela inför ett fullsatt Hitachi.

I allsvenskan har han hittills spelat 98 tävlingsmatcher och noterats för 20 mål och 8 assist.