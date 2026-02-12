Officiellt: BP flyttar upp mittfältstalang till A-laget

Brommapojkarna förstärker sin trupp – med en spelare från sin egen akademi.

Detta i form av mittfältstalangen Leah Hellqvist.

”Hon är en mittfältare med bra blick för spelet som har en bra fot att spela bollen framåt med”, säger sportchef Staffan Jacobsson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha värvats till Brommapojkarna inför säsongen 2025 står det i dag klart att Leah Hellqvist flyttas upp till representationslaget.

Framgent kommer den talangfulla mittfältaren att spela för det damallsvenska laget. Hur långt hennes kontrakt är skrivet framgår inte av uppgifterna.

– Det känns både utmanande och roligt att få vara en del av damlaget. Jag ser mycket fram emot säsongen, säger Leah Hellqvist i ett uttalande.

BP:s sportchef, Staffan Jacobsson, om talangen:

– Leah kom till BP inför 2025 och började i F19. Hon roterade under samma år med Dam och gjorde det bra. Hon är en mittfältare med bra blick för spelet som har en bra fot att spela bollen framåt med, säger han.