Officiellt: BP värvar Faye El-Hadji Fallou 

IF Brommapojkarna har gjort klart med nyförvärv.

Faye El-Hadji Fallou ansluter till Stockholmsklubben.

IF Brommapojkarna har gjort klart med ett till nyförvärv inför säsongen.

Denna fredag meddelar Stockholmsklubben att Faye El-Hadji Fallou ansluter.

Senegalesen kommer senast från inhemska Club Rufisque Olympique Sport.

– Det finns en stor potential i honom som vi följt under en längre tid, säger sportchef Philip Berglund via klubbens hemsida och fortsätter:

– Det har varit en del pappersarbete men nu har han landat hos oss och flyttat in i Spånga. Han är i träning med herrlaget och redo för spel.

