Officiellt: BP värvar Wangerheim – som målvakt

Maja Wangerheim är tillbaka i Brommapojkarna.

Under fredagen meddelar Stockholmsklubben att målvakten har kritat på ett avtal.

– Det känns sjukt häftigt och framför allt väldigt kul att vara tillbaka, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Maja Wangerheim gjorde sina första träningar med Brommapojkarna år 2017, med klubbens pojkar 06-lag. Då stod hon i mål medan spelare som Lucas Bergvall stod för den offensiva kraften på planen.

Därefter har Wangerheim spelat majoriteten av sin karriär som mittback i klubbar som Älvsjö AIK, Kristianstads DFF och Uppsala Fotboll.

Nu är hon alltså tillbaka i BP, men som målvakt.

– Jag kom till BP första gången 2017. Jag spelade då i P06-1 med killarna. Det känns väldigt häftigt att vara tillbaka i målvaktspositionen och i den klubb där jag faktiskt tog mina största steg som målvakt, säger hon i ett uttalande och fortsätter:

– Jag tror att det blev ett naturligt steg, eftersom jag spelade ute med tjejerna och stod i mål med killarna, att fortsätta på det spåret när distriktslagen drog igång. Då blev det att jag blev mittback. Men i somras, när jag var och kollade på landslagets träningar i Schweiz under EM, väcktes intresset för målvaktspositionen igen. Det känns sjukt häftigt och framför allt väldigt kul att vara tillbaka där.

Nu menar hon att fokus ligger på att ”börja känna sig som en målvakt igen”

– Jag är inte riktigt där än, så det ska bli sjukt kul att ta steg och att få göra det här i BP känns sjukt kul, avslutar den ny-gamla keepern.