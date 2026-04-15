Officiellt: BP värvar ytterforward

Brommapojkarna stärker upp truppen ytterligare.

Bidemi Amole, 18, ansluter på ett lån.

Det meddelar Stockholmsklubben under onsdagen.

Brommapojkarna kryssade mot AIK i deras senaste match i allsvenskan. Nu kommer beskedet att man lånar in 18-årige talangen Bidemi Amole från Real Sapphire. Lånet innehåller köpoption.

– Det som lockade mig till BP var gemenskapen. Min klubb rekommenderade det, och när jag kollade upp det själv kändes det helt rätt. Att vara här på Grimsta känns jättebra. Det är en riktigt bra energi och alla har varit väldigt välkomnande. Mitt första intryck av klubben var väldigt positivt. Det jag ser mest fram emot den här säsongen är att vinna. Så enkelt är det, och att få njuta av resan tillsammans med den här gruppen, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

Sportchef Sean Sabetkar ser fram emot att se sitt nyförvärv.

– Bidemi är en väldigt intressant spelare som är användbar på båda kanterna, med en riktigt fin speed och en bra funktionell teknik. Vi ser fram emot att se hur han fortsätter utvecklas hos oss.

Klubben meddelar att värvningen skedde innan fönstret stängde men har inväntat arbetstillstånd.