Officiellt: Brentford förlänger med succéanfallaren

Han har gjort hela 17 mål och ligger tvåa i skytteligan.

Nu har Igor Thiago fått sitt kontrakt med Brentford förlängt.

– Jag är väldigt glad att klubben har kunnat ro det i hamn, säger tränare Keith Andrews i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Igor Thiago, 24, har spelat för Brentford sedan sommaren 2024, då han lämnade belgiska Club Brügge.

Då skrev han på ett kontrakt som sträckte sig fram till 2029. Med 17 Premier League-mål och en andraplats i skytteligan just nu har brassen belönats.

Detta med ett nytt avtal fram till sommaren 2031, med option på en förlängning.

– Han har varit en enormt viktig spelare för oss, så det är ett kontrakt han verkligen förtjänar och jag är väldigt glad att klubben har kunnat ro det i hamn, säger Brentfordtränaren Keith Andrews i ett uttalande och fortsätter:

– Jag älskar att arbeta med honom och jag har älskat att se hans utveckling som spelare. Sättet han spelar på är en så stor del av hur vi spelar och hur vår säsong har sett ut hittills.

Brentford befinner sig just nu på en sjundeplats i Premier League efter 26 omgångar.