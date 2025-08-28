Officiellt: Brommapojkarna värvar Lukas Björklund

Från Danmark till Sverige – och Sönderjyske till Brommapojkarna.

Den resan gör Lukas Björklund, som har skrivit på för Stockholmsklubben.

– Han är en ung, utvecklingsbar spelare som redan hunnit skaffa sig ett imponerande CV på seniornivå, säger BP-sportchefen Philip Berglund.

Det var under gårdagen som uppgifterna om att Brommapojkarna gjort klart med en förstärkning kom från Expressen.

Då sades den 21-åriga mittfältaren Lukas Björklund vara klar för spel i BP – vilket nu står klart.

Under torsdagsförmiddagen går den rödsvarta Stockholmsklubben ut med att Björklund har skrivit på ett kontrakt. Hur långt det är framgår dock inte.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Lukas till BP. Han är en ung, utvecklingsbar spelare som redan hunnit skaffa sig ett imponerande CV på seniornivå. Som dynamisk mittfältare med både energi och spelförståelse är vi övertygade om att han kommer passa in hos oss både på kort och lång sikt, säger BP:s sportchef, Philip Berglund, i ett uttalande och fortsätter:

– Att Lukas dessutom burit kaptensbindeln i U21-landslaget och nu är uttagen till den kommande landslagssamlingen i september understryker både hans kvalitet, potential och ledaregenskaper. Vi ser fram emot att följa hans fortsatta utveckling i BP.

Enligt uppgifter köper BP loss mittfältaren för omkring fem miljoner kronor från Sönderjyske.