Officiellt: Brommapojkarna värvar mittback från Esbjerg

IF Brommapojkarna har gjort klart med en förstärkning av mittlåset.

Detta i form av danska Andreas Troelsen från Esbjerg.

– Hans profil passar väl in i vårt sätt att spela och jag ser fram emot att få se honom, säger sportchef Sean Sabetkar i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump X

Under måndagen presenterar IF Brommapojkarna ett nyförvärv inför säsongen 2026.

Han heter Andreas Troelsen, är 22 år gammal, spelar som mittback och har värvats från den danska andraligaklubben Esbjerg.

– Projektet här i BP är väldigt spännande och jag ser det som en riktigt bra möjlighet att utvecklas, både som fotbollsspelare och som person. Jag ser fram emot att spela på Grimsta och skapa fina minnen, säger Troelsen i ett uttalande.

Under sin tid i Esbjerg spelade mittbacken 127 matcher, där det blev fem mål och tre assist.

BP:s sportchef, Sean Sabetkar:

– Vi är väldigt glada över att Andreas ser vår miljö som ett naturligt nästa steg i sin utveckling. Han har varit en nyckelspelare och starkt bidragande till Esbjergs bra prestationer hittills under säsongen i den danska andraligan, säger Sabetkar i ett uttalande och fortsätter:

– Andreas är en snabb, vänsterfotad mittback som är trygg med bollen, både i det korta och längre spelet. Hans profil passar väl in i vårt sätt att spela och jag ser fram emot att få se honom bidra på planen.