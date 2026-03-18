Officiellt: Brøndby anställer Thomas Berntsen

Det var med dagar kvar till den allsvenska premiären mellan Gais och AIK i fjol som det stod klart att ”Gnagets” sportchef Thomas Berntsen entledigades från klubben.

Sedan dess har norrmannen stått utan klubb trots en rad anbud. Nu verkar han dock ha hittat rätt.

Under onsdagen står det nämligen klart att Berntsen har anställts som ny rekryteringsansvarig i danska Brøndby IF.

Där kommer han att ha en stor roll i att stärka klubben rekryteringsinsatser och tillgodose att truppen har en hållbar utveckling, vilket Brøndby meddelar.

– Brøndby IF är en fantastisk klubb med stolta traditioner och höga ambitioner, och det är en utmaning jag verkligen ser fram emot. Jag hoppas att jag kan bidra och hjälpa till att uppnå de mål vi har tillsammans, säger Berntsen till sin nya klubb och fortsätter:

– Jag har varit en del av fotbollsvärlden hela mitt liv. Först som spelare och sedan som tränare och sportchef, så jag vet allt om fotbollens dynamik, och Bröndby Stadion är en speciell plats. Kompakt, intensiv och med en fantastisk atmosfär. Man kan verkligen känna och lukta fotbollen här.

Innan Thomas Berntsen gick till AIK arbetade han som rekryteringsansvarig i norska Sarpsborg.