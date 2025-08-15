Officiellt: Calvert-Lewin klar för Leeds

Dominic Calvert-Lewin har presenterats av en ny klubb.

Anfallaren kritar på för Leeds United.

Leeds United gör ännu ett nyförvärv inför Premier League-säsongen. Nykomlingarna värvar förre Everton-anfallaren Dominic Calvert-Lewin.

– Jag känner mig som ett barn igen som precis har börjat någonstans nytt och bara kan inte vänta med att spela och representera fotbollsklubben, säger han på klubbens hemsida.

28-åringen skriver ett kontrakt på tre år med Leeds.

– Det är något som jag verkligen, verkligen ville vara en del av. Jag pratade också med managern innan detta och vi hade ett riktigt bra samtal.

Calvert-Lewin gjorde 71 mål och 22 assist på 273 framträdanden för Everton.