Officiellt: Calvert-Lewin klar för Leeds

Dominic Calvert-Lewin har presenterats av en ny klubb.
Anfallaren kritar på för Leeds United.
Leeds United gör ännu ett nyförvärv inför Premier League-säsongen. Nykomlingarna värvar förre Everton-anfallaren Dominic Calvert-Lewin.
– Jag känner mig som ett barn igen som precis har börjat någonstans nytt och bara kan inte vänta med att spela och representera fotbollsklubben, säger han på klubbens hemsida.
28-åringen skriver ett kontrakt på tre år med Leeds.
– Det är något som jag verkligen, verkligen ville vara en del av. Jag pratade också med managern innan detta och vi hade ett riktigt bra samtal.
Calvert-Lewin gjorde 71 mål och 22 assist på 273 framträdanden för Everton.
