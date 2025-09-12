Officiellt: Chelsea värvar Emegha från Strasbourg

De har samma ägare.

Nu har franska Strasbourg sålt Emanuel Emegha till Chelsea.

Detta i en övergång som träder i kraft nästa år.

Foto: Bildbyrån

Den 22-årige anfallaren Emanuel Emegha har uppgets vara mycket nära att byta Strasbourg mot Chelsea. Detta i en flytt som inte är särskilt komplicerad, de de två klubbarna har samma ägare – BlueCo.

Nu står det klart att Nederländaren har presenterats av London-klubben. Detta då han har skrivit ett förtidskontrakt som innebär att han ansluter till ”The Blues” nästa år. Då kommer Emegha att spela för Chelsea de kommande sju åren.

Vad gäller övergångssumma saknas det information.

Emanuel Emegha står noterad för spel i 60 matcher med Strasbourg i vilka han har gjort 23 mål. Tidigare i sin karriär har han spelat i klubbar som Strum Graz, Royal Antwerp och Sparta Rotterdam.