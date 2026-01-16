Officiellt: Claesson återvänder till IFK Värnamo

Viktor Claesson vänder hem.

Svensken är klar för IFK Värnamo från och med sommaren 2026.

– Jag vill såklart kunna hjälpa till, säger han på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Viktor Claesson meddelade tidigare att han kommer att lämna FC Köpenhamn i sommar och flytta hem till Sverige. Nu har IFK Värnamo presenterat 34-åringen som ansluter sommaren 2026. Kontraktet är skrivet över tre och ett halvt år.

Senast Claesson spelade för Värnamo var säsongen 2011. Försvararen reflekterar öve sin senaste sejour.

– Då var det nästan otänkbart att IFK kunde spela i Superettan och efter det har allt bara byggts på, med fyra säsonger i Allsvenskan. Det har varit helt otroligt att ha följt detta vid sidan av. Jag vill såklart kunna hjälpa till, när jag kommer tillbaka, att få upp IFK till finrummet igen, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

– Det största målet när jag kommer hem är som sagt att få tillbaka IFK till Allsvenskan och hjälpa klubben som fostrat mig. Jag har själv inte fått uppleva att spela i Allsvenskan med Värnamo, så det hade varit en dröm för mig att få göra det med min moderklubb. Samtidigt vet jag att Superettan inte är en lätt serie, så det gäller verkligen att allt klaffar.