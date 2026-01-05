Officiellt: Dahlqvist stannar i Öis

Örgryte IS säkrar upp Hampus Dahlqvist.

Ytterns kontrakt förlängs till och med 2027.

– Det känns otroligt bra, säger 28-åringen på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS är klart för allsvenskan 2026. Nu står det klart att yttern Hampus Dahlqvist följer med.

28-åringens tidigare kontrakt innehöll en option till och med 2027, som nu har aktiverats.

– Det känns otroligt bra att få fortsätta resan tillsammans med ÖIS. Efter 4 år i föreningen så har ÖIS-gården blivit som ett andra hem för mig, säger Dahlqvist på Öis hemsida.

Sportchef Pontus Farnerud:

– Det känns bra att vi förlängt Hampus avtal, han har ett stort ÖIS-hjärta och har visat en stor lojalitet med att alltid sätta alltid laget först. Hampus har egenskaper i sitt spel och i sin roll som är viktiga i vårt sätt att spela och det finns ytterligare en nivå i hans spel som vi tror och hoppas få se framöver.

Dahlqvist har spelat i Öis under två sejourer och har gjort totalt 91 matcher för klubben.