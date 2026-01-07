Officiellt: Degerfors säkrar upp 16-årig talang

Degerfors säkrar upp talang.

Alexander Lindgren, 16, är klar för klubben.

Foto: Bildbyrån

Alexander Lindgren är klar för spel i Degerfors. Han kommer senast från spel i Haninge men kom innan dess från Djurgårdens akademi. Lindgren har även spelat i Hammarby och Vasastan BK. 16-åringen har även spelat i P-15 landslaget.

Nu står det klart att Lindgren flyttar från Stockholm till Degerfors för att börja på Degerforsgymnasiets nationella idrottsutbildning.

– Mitt första intryck är helt klart att det är en familjär klubb. Jag har blivit väl omhändertagen sedan jag kom igår och alla är jättesnälla. Det är många bra spelare här som jag kan ta lärdom av. Jag ser fram emot att säsongen med Svenska cupen, Allsvenskan och allt ska börja, säger Lindgren via uttalandet och fortsätter:

– Det är roligt att få tillhöra en klubb med sådan historia som Degerfors. Jag har alltid drömt om att få spela i Allsvenskan och att nu ha möjligheten att få göra det i så ung ålder är jättekul.

❤️🤍 Välkommen till Bruket, Alexander Lindgren!



✍️ Degerfors IF värvar 16-årige Alexander Lindgren. Den talangfulle yttern och föreningen är överens om ett avtal som sträcker sig över 2028.



Läs mer: https://t.co/D0LhjRyNmo #degerforsif pic.twitter.com/fsvoqiNRv5 — Degerfors IF (@dif_degerfors) January 7, 2026

Sportchef Patrik Werner är nöjd över att säkra upp talangen.

– Alexander är en ung, spännande spelare som jag ser fram emot att följa här hos oss. Han är bara 16 år gammal men har ändå hunnit samla på sig lite erfarenhet av seniorfotboll. Han är en bollskicklig poängspelare med alla förutsättningar att blomma ut till en riktigt duktig fotbollsspelare, säger Werner via klubbens uttalande.

Lindgrens kontrakt sträcker sig över 2028.