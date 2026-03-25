Officiellt: Djurgården lånar ut anfallstalang

Christopher Sliwo skrev nyligen ett lärlingsavtal med Djurgårdens IF.

Nu lånas talangen ut till Vasalund i division ett.

I fjol skrev Djurgården ett lärlingsavtal med anfallstalangen Christopher Sliwo. Nu meddelar Dif att 18-åringen lånas ut till Vasalund i division ett.

– ⁠Det känns bra att gå på lån till Vasalund. Jag kommer att kunna ta nya steg i min utveckling och Vasalund är rätt klubb för det, berättar Christopher som fått en bra känsla av sin nya miljö, säger Sliwo på Djurgårdens hemsida och fortsätter:

– Målbilden är att spela så mycket som möjligt och att komma in i seniorspelet så snabbt jag kan. Men också att bidra med det jag är kapabel till, som mitt hårda arbete och att göra så mycket mål som möjligt.

Sliwos lån innefattar dubbel speltillhörighet.