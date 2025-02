Officiellt: Djurgården lånar ut Granström till ÖFK

Gideon Granström lånas ut på nytt av Djurgårdens IF.

Talangen kommer att spendera 2025 på lån hos Östersunds FK.

– Jag vill hjälpa ÖFK att bli så framgångsrika som möjligt, säger han via Jämtlandsklubbens hemsida.

Gideon Granström spenderade fjolåret på lån hos FC Stockholm och där hjälpte han klubben att ta sig till kval till superettan.

Där blev det dessvärre förlust mot Gif Sundsvall, men för Granström väntar ändå spel i superettan nästa säsong.

Djurgårdens IF meddelar nämligen idag att man är överens med Östersunds FK om ett säsongslångt lån för talangen.

– ”Gidde” har ju haft en stark utveckling i FC Stockholm under 2024 och gjort avtryck under sin tid där, då laget var ytterst nära att gå upp via kval. Nu kliver han upp en nivå och vi har haft en bra dialog med Östersund, där han får goda möjligheter till speltid och kan samla på sig ytterligare erfarenhet som blir nyttig för honom, säger sportchef Bosse Andersson via Djurgårdens hemsida.