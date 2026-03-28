Officiellt: Djurgården lånar ut Jawla till Nordic United

Kalipha Jawla lämnar Djurgårdens IF.

Han lånas ut till Nordic United FC över våren.

Foto: Bildbyrån



Djurgården bekräftar att Kalipha Jawla, 19, lånas ut till Nordic United. Låneavtalet gäller över vårsäsongen och inkluderar dubbel speltillhörighet, vilket innebär att anfallaren kan representera båda klubbarna.

Jawla har tidigare varit utlånad till Utsiktens BK, FC Stockholm Internazionale och Östersunds FK.



Pelle Olsson, scout i Djurgården, om utlåningen:

– Det här blir ett bra upplägg för båda parter där det är viktigt att Kalipha får spela seniorfotboll kontinuerligt. Chansen till det är större i Nordic United än i Djurgården som det ser ut den här säsongen, säger Olsson.

Jawla, som är fostrad i Djurgården, har hittills gjort sex tävlingsmatcher för A-laget.