Officiellt: Donnarumma till Man City

Manchester City gör målvaktsrockad.

Gianluigi Donnarumma är klar för PL-klubben.

Manchester City bekräftade under tisdagen att målvakten Ederson lämnar för turkiska Fenerbahce. Samtidigt står det nu klart att Gianluigi Donnarumma ansluter från PSG.

Den italienska burväktaren skriver ett kontrakt till 2030 med den engelska jätten, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Affären landar på drygt 400 miljoner kronor, enligt Romano.

– Det är ett speciellt och stolt ögonblick för mig att ha skrivit på för Manchester City, säger Donnarumma på sin nya klubbs hemsida.

Totalt blev det 161 matcher för Donnarumma i PSG.